Instala caja fuerte para que su novia no pueda robar sus dulces

Gales.- Una mamá se quedó echando humo cuando ella llegó a su casa y descubrió que su prometido había comprado una caja fuerte para que ella no robara sus dulces. Stacey Lowe, de Gales, criticó a su futuro esposo y prometió seguir adivinando el código hasta que lo descifre.

Tomando Facebook para despotricar sobre su comportamiento, ella escribió: "¡Así que esto es lo que ha sucedido! ¡Ustedes compran una casa juntos, tienen un hijo juntos, se comprometen, planean una boda y luego esto!.

"¡Dave va y compra una nevera segura porque es un asno y ya no quiere compartir su chocolate conmigo! "¿Alguien lo quiere? Seguramente este es material de ruptura, ¿verdad?" La publicación se ha vuelto viral desde entonces, acumulando miles de me gusta y acciones.

Stacey, explicó que la caja fuerte es "como una tortura", admitiendo que "no puede resistirse al chocolate" y teme que el prometido Dave también compre uno para el armario.

Al principio me reí, pero luego le dije que era como una tortura porque puedo ver lo que hay allí. Es como mostrarme lo que no puedo tener. Él está diciendo que va a conseguir otro para el armario ahora para sus papas fritas y dulces, explicó.

"Ambos somos amantes de la comida pero no puedo resistirme al chocolate. “No esperaba que mi publicación recibiera tanta atención en absoluto, solo estaba teniendo una punzada y una risa.

Stacey y Dave, de 29 años, han estado juntos durante cuatro años y tienen una hija de un año, Daisy. Pero Dave finalmente tuvo suficiente de compartir su chocolate después de que comenzó a desaparecer misteriosamente. "No puedo creer que haya buscado algo para esconderme su chocolate", dijo Stacey.

Por el momento no he necesitado intentar entrar ya que no me he quedado sin chocolate y él ha estado por ahí, así que no quiero darle la satisfacción de verme tratando de adivinar el código.