Insulta Julio César Chávez Jr a El Travieso Arce por "criticar" a Maradona

Sinaloa.- Este 25 de noviembre murió Diego Armando Maradona, lo cual desató reacciones de todo tipo, la mayoría condolencias y buenos recuerdos del exfutbolista argentino, pero hubo otras más polémicas, como la de Jorge "El Travieso" Arce, que incluso recibió respuesta de Julio César Chávez Jr.

El exboxeador nacido en Los Mochis, Sinaloa, publicó en su cuenta oficial de Twitter un texto donde intentó hacer reflexionar a sus seguidores sobre un tema poco mencionado hoy, pero imposible de ocultar, el lado negativo y polémico del delantero que se coronó campeón del mundo en el mundial de México 1986.

Un Hombre que Murio hoy: Su Vida resumida en dos pasos 1- dentro de la Cancha era un Dios. 2- fuera de la Cancha era el mismísimo Diablo La vida sigue. P.D. Tu como quieres ser recordado? Que legado estás dejando en esta Vida? Comenta y comparte", escribió.

Ante esto, el hijo de Julio César Chávez González lo insultó y pidió guardar respeto a la memoria del deportista fallecido por una insuficiencia cardíaca que le provocó un edema agudo de pulmón.

Como chi*gas pinche dienton deja de estar criticando a Maradona y déjalo descansar en paz, apoco tú no has cometido errores?", escribió el Jr.

Pero la polémica no murió ahí, ya que El Travieso Arce respondió con sarcasmo a su pregunta: "Claro que como humano he cometido muchos errores, aunque siendo sincero no tantos como los tuyos", dijo.

Además, también lo llamó "pic*do", palabra que por lo menos en la región norte del país es una forma coloquial de decir peleonero o altanero.

Viejito pic*do no quieras defender lo indefendible, yo no dije mentiras solamente di mi comentario como Todos. Cuídate mucho Viejito ya no hagas corajes", remató el mochitense.

Las críticas hacia el 7 veces Campeón Mundial, en 5 diferentes categorías no se hicieron esperar, pues la gran mayoría de comentarios le recriminaban su falta de tacto en la publicación.

Mi opinión es que no deberias juzgar a las personas por sus adicciones, no creo que lo hayas conocido en la intimidad", publicó el usuario @Breyda88.

