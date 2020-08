Intenta hacer romántica propuesta de matrimonio y termina incendiando su casa

Reino Unidos.- Proponer matrimonio es una de las decisiones más importantes para todo hombre, ya que además de ser una decisión demasiado meditada, existe la presión de poder impresionar a la pareja, sin embargo, esto a veces puede ir demasiado lejos y desafortunadamente terminar muy mal. No nos referimos exactamente al hecho de obtener un "no" por respuesta, si no que tu casa podría terminar incendiada, o al menos eso fue lo que el sucedió a Albert Ndreu.

El joven originario de Sheffield, en Yorkshire del Sur, Reino Unido, organizó una linda sorpresa para su novia sin imaginar que todo terminaría en llamas. Albert decoró su casa con 60 globos, pétalos de rosa por doquier y 100 velas, mismas que dejó encendidas a la espera de su pareja. Cabe señalar que el desafortunado planeó este gran momento por varias semanas.

Todo parecía marchar bien, o al menos creía Albert, pero cuando llegó fue a recoger a su novia Madevic a su casa, las velas que había dejado encendidas provocaron un incendio en su casa.

Ante esta situación, vecinos reportaron al numero de emergencia el accidente y en poco tiempo arribó el cuerpo de bomberos, sin embargo, para ese entonces ya se habían perdido bastantes cosas, incluido todo el preparativo para la propuesta de matrimonio.

Se arrodilló entre los escombros

Todo indicaba que las propuesta no había salido para nada bien, pero al menos Albert estaba decidido y no quiso esperar más así que se arrodilló en medio de los escombros y pidió la mano de Mavedic, quien afortunadamente dijo que sí.

No fue exactamente como pensé que sería, pero ella dijo que sí, así que creo que el día dio un giro pero terminó exactamente como yo quería", dijo Ndreu para el medio SWNS RealLifeStories.

A pesar de que las cosas no marcharon como se esperaba, el resultado fue el deseado; por el momento la pareja vive con un primo de Ndreu mientras terminan algunas reparaciones en su casa. Otro dato bastante curioso, es que ambos tomaron la decisión de invitar a los bomberos que intervinieron en el incendio a su boda.

