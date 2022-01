¡Intenta no llorar! Entre lágrimas, abuelito vende dibujos para comprar leche a sus nietos

Guadalupe.- La pobreza en México es un problema tristemente más común de lo que debería, incluso muchas personas que viven en esa condición están tan acostumbradas, o resignadas, que no contemplan la posibilidad de una mejor vida en el país y trabajan para mal mantener a su familia. En esta ocasión contaremos la historia de Don Armando, un hombre de la tercera edad que no pudo contener el llanto cuando alguien por fin le compró uno de sus dibujos en Guadalupe, Nuevo León.

El abuelito, ante la incapacidad de poder realizar trabajos pesados por su condición física, decidió salir a a calle y mostrar que cualquier actividad para ganar dinero es honrada siempre y cuando no afectes a otros. En este caso, la venta de dibujos fue su método desesperado para ganar dinero y comprar leche para sus nietos.

La historia del hombre trabajador fue publicada en Facebook por el usuario Héctor Villanueva, quien publicó una fotografía y un video del sujeto. En ellos se ve al abuelo conmovido, con las manos en el rostro para tapar el evidente llanto que le generó una buena acción.

Aún hay gente buena en este mundo, seguro pasó por la mente de Don Armando cuando Villanueva le pagó cinco veces más por un dibujo de la Virgen de Guadalupe que vendía en apenas 20 pesos. No usaría el dinero para alcohol o apostarlo, solo quería alimentar a su familia.

"El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para para llevarles una leche a sus nietos y no traía dinero me la vendía el dibujo de la virgencita a $20 y le di $100 y se puso a llorar porque se sentía feliz y me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle esta pasando en la colonia san Sebastián en Guadalupe", publicó el buen samaritano.

A continuación te presentaremos el video donde se ve al abuelito alejarse del sitio para continuar con su jornada laboral, el clip tiene de fondo la canción "Mi Querido Viejo", en voz del fallecido recientemente Vicente Fernández.

