Inusual propuesta de matrimonio desata indignación en redes sociales

Un hombre compartió a través de redes sociales una foto de su peculiar propuesta de matrimonio colocando un anillo en la ubre de una vaca, algo que desató la indignación entre los internautas.

La imagen se viralizó rápidamente, en ella se observa un anillo de diamantes colocado cuidadosamente en la ubre de una vaca, acompañado de la inscripción: "Si mis globos oculares se ven forzados a sufrir por estas tonterías, los arrastro a todos conmigo".

La publicación fue compartida por un usuario de Singapur en un grupo de Facebook llamado "That's It, I'm Ring Shaming: The Wreckoning", donde se comparten situaciones inimaginablemente ridículas.

Y en esta ocasión, se trataba de la propuesta de matrimonio de un granjero a su novia.

El anillo fue colocado en la ubre del animal. Foto: Facebook

La peculiar propuesta marital desató la indignación de algunos usuarios, que señalaron que "eso debería clasificarse como maltrato animal", por el dolor que podría sufrir el animal al tener un aro metálico colocado ahí.

Otros usuarios respondieron en tono de broma: "Realmente está tratando de ordeñar la propuesta".

Por ahora se desconoce si la amada aceptó la propuesta. Lo que sí sabemos es que era totalmente innecesario lastimar a la vaca para este fin.