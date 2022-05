Invento casero para cortar queso sin necesidad de usar un cuchillo

El video de un joven en TikTok se ha vuelto viral luego de que mostrar el invento casero que creó para cortar queso sin la necesidad de usar un cuchillo.

Se trata del usuario @cazaypescaconnico, un joven argentino que ha arrasado en la red social con su invento, en el video mencionó que para realizar su artefacto usó dos tenedores, un pote pequeño de remedio, cinta e hilo.

Colocó ambos tenedores frente a frente, pero separador el pote y atados con la cinta, finalmente colocó un hilo atado a cada extremo de los tenedores.

Así el queso podrá ser cortado muy fácil, sin la necesidad de ensuciar el cuchillo y sin que se quede el queso pegado cada vez que se intente cortar. Además de este método también permite cortarlo en finos trozos.

El video compartido hace algunos días, ya supera los dos millones de visualizaciones y todo tipo de reacciones al respecto.

“Argentina no conquista el mundo porque no quiere”, “Esta información vale millones”, “¿No es más fácil usar un cuchillo que montar todo este artefacto?” y “¿Por qué no usas el hilo y ya está?”, son algunos de los comentarios que se pueeden encontrar sobre el insolito instrumento para cortar queso.