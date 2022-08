Invitó a sus amigos a su “cumpleaños de rosa” y la dejaron plantada, pero descubrió la mentira

Argentina.- Una joven quedó muy decepcionada de sus amigos, luego de que los invitara a su fiesta de cumpleaños número 18, con la temática de color rosa, y no fuera, mientras ella se quedó con todas las cosas que les ofrecería, además de gastas al menos $50,000.

Pilar Armijo, compartió su triste historia en Twitter, y descubrió que sus amigos le habían mentido para no asistir a su fiesta de cumpleaños, por lo que les dedicó un mensaje: “Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale Wana o Güll o la c... de sus hermanas pedazos de f... Nunca más”.

En una entrevista con TN, la joven, quien trabaja como niñera, aseguró que su familia es muy humildes, aun así, su novio y su mamá le ayudaron para hacer su fiesta, en la cual se gastó alrededor de $50,000 y sus amigos no fueron.

“Me quedaron un montón de cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el salón era muy grande para los que éramos Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue todo con trabajo y esfuerzo”, manifestó la joven.

Pilar, también compartió su cumpleaños en TikTok, donde se puede ver una torta en forma de corazón, empanadas de su color favorito y copas individuales que tenían la cara de cada una de las personas invitadas.

Hizo referencia a dos bares ubicados en la localidad de San Lorenzo, sitios a los que fueron sus amigos en vez de ir a su cumpleaños. “Se perdieron un cumple rosa muy hermoso. Por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”, dijo.

"Yo vivo en Aldao. En total gasté $50.000. Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia

“Mis amigos no fueron, así que lo hice solo con las caras de mi familia”, contó Pilar, que fue consultada si había recibido algún tipo de explicación por el faltazo general en su cumpleaños: “Yo fui a sus cumpleaños siempre. Ellos salen a boliches más lejos de donde vivo yo, no sé qué pasó”.

En Twitter, un usuario le respondió: “Hay que dejar de darle tanta importancia al cumpleaños. No es más que un día de fumarte saludos, situaciones incómoda y hasta en tu caso decepciones”.

Ella contestó: “Yo amo mi cumpleaños, soy leonina, me gusta recibir atención y festejar. La decepción no fue culpa de eso, sino de las personas que me rodeaban”.

Finalmente, la joven aseguró que a pesar del dinero que perdío la pasó “hermoso, más que nada a mi mamá y a mi novio que son los que me ayudaron con todo siempre”, sin embargo, afirmó que lo que pasó en su fiesta de cumpleaños, refiriendose a los invitados, no le volvería a pasar.