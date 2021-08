“Joder que susto”, dijo un padre que confundió la prueba covid de su hija con una de embarazo

¿Qué será peor, tener una hija enferma de Covid-19 o embarazada? Un padre se asustó al creer que su hija estaba en espera de un bebé y sintió un evidente alivio cuando ella le explicó que solo dio positivo al coronavirus Sars-Cov-2.

La peculiar historia fue publicada en Tik Tok por una usuaria identificada como Muymia. En esta se puede ver una conversación entre un padre y su hija en whatsapp que inicia con la foto de una prueba rápida covid con resultado positivo.

Ante la semejanza de las pruebas de embarazo con las del patógeno, el padre creyó por un momento que su hija esperaba a un nuevo bebé. En un momento de la conversación se tornó extraña, pues él le sugirió ponerse un Dispositivo Intrauterino (DIU)

“Cariño, lo que se ve es lo que hay, ahora sois vosotros, hija, ponte un DIU o como se llame”, dijo el padre.

“Que diu”, contestó la hija antes de reírse y decirle que la prueba era de covid.

“Joder que susto”, respondió el hombre para luego añadir un audio donde se ríe de la situación.

“Qué susto me has dado, hija. Creía que estabas preñada otra vez. Madre mía, estaba flipando. Creía que me estabas enseñando una prueba de embarazo”, contestó el papá tras darse cuenta de su error.