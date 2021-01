Joven acepta cita de salir a comer pan con refresco a una panadería y se vuelve viral su tierna reacción

"Quédate con la que te comprenda y te quiera"; a través de redes sociales circula el video de la tierna reacción de una joven que aceptó tener una cita donde la invitaron a comer pan con refresco y se vuelve viral.

El video se conoció a través de Facebook, donde los usuarios reconocieron la humildad de la joven que aceptó salir a una cita sencilla con su novio, quien le confesó que no tenía dinero para invitarla a vivir un rato lleno de lujos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las imágenes fueron grabadas dentro de una panadería, de la cual se desconoce la ubicación exacta, la joven aparentemente fue grabada sin darse cuenta, mientras que su novio le confiesa que no tiene dinero, ya que tuvo que pagar algunas deudas.

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo, si no quiere vamos para la casa".

Leer más: Baby Yoda causa furor con ropa mexicana y se vuelve Baby Tacos de Canasta

Ante su declaración, la joven reaccionó con llanto al ver la situación que se encuentra su novio, a quien no solo le aceptó la invitación, sino también aseguro que para divertirse no hay que salir a lugares caros.

Los usuarios de redes sociales aseguraron que la mujer es un ejemplo de compresión y humildad.

Una mujer así, es lo mejor que te puede dar la vida

Comparte la publicación, la cual se desconoce de dónde surgió la grabación original.