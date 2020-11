Joven agrede a guardia de seguridad en residencia de Guatemala

Guatemala.- En redes sociales se volvió viral un video donde se observa a un hombre joven agrediendo a un adulto mayor que labora como guardia de seguridad en una residencia en Cotzumalguapa, Escuintla, Guatemala, presuntamente porque el segundo lo había insultado por no quererle pagar sus honorarios.

En el video se observa al adulto mayor que cuida la puerta de entrada de los vehículos de los habitantes de una residencia, sentado en una banca cuando llega un vecino joven de mayor corpulencia a reclamarle por haberlo insultado.

"¿Quién es burro, viejo m**d*t*? Yo sí le voy a enseñar a respetar, viejo ¿Oyó? Si quiere que lo respeten, aprenda a respetar", le grita el hombre sometiendo al adulto mayor contra la pared, mientras este le pide que lo suelte.

El adulto mayor trata de liberarse del joven, sin embargo, al tener mayor fuerza este no lo logra. "No me vaya a estar buscando porque me va a encontrar, viejo", le repite el agresor. En la cámara de seguridad donde quedó grabado este hecho se observa que llega una mujer a también insultar a la persona de la tercera edad.

Luedo de más de un minuto, el agresor suelta al adulto mayor mientras continúa gritándole a la cara. La mujer le suelta un golpe en la espalda al señor, quien abre el portón de la residencia para que las personas que pasen por la calle puedan observar la discusión.

En el video se alcanza a escuchar que la mujer le reclama al adulto mayor por decirle "Burra, por qué no paga" y ella le indica que nadie le puede quitar el derecho porque tiene su casa en la residencia y que él estaba "de mantenido" trabajando en el lugar. Sin embargo, luego ambos agresores se van y el adulto se regresa a donde estaba al principio del video.

Este video ha causado enojó en las redes sociales, donde han pedido que este hecho llegue a manos de la justicia para que los agresor de la persona de la tercera edad tengan un castigo o multa correspondiente.