Joven al escuchar un grito de auxilio, saltó al arroyo para salvar a un niño de seis años en Hermosillo

Gerardo Gómez salvó a un niño de 6 años de edad, lo rescató de una caída al arroyo en la colonia La Cholla de Hermosillo.

El joven relató que jugaba futbol en la cancha de su colonia, escuchó a una mujer gritar que un niño se cayó al canal, acto que hizo que se aventará al arroyo para salvarlo.

“No la pensé dos veces, tiré las chanclas, salí corriendo y me di un clavado al arroyo”, subrayó Gerardo.

A pesar que la profundidad no era mucha, la corriente sí estaba fuerte debido a las lluvias que se estaban presentando en el lugar.

Al sacar al niño del arroyo, volvió a entrar al canal para rescatar las sandalias del menor de edad.

“Sí estaba fuerte la corriente, me andaba resbalando pero sí me podía sostener; hubo un momento que la corriente nos quería llevar a los dos, me resbalé pero me alcancé a agarrar de un hueco y llegamos al otro extremo del arroyo” aclaró el joven.

Gerardo sólo presento algunos rasguños y continuó jugando futbol con sus amigos, acto que fue aplaudido en redes sociales y se viralizó gracias a que la madre del menor agradeció al joven de manera mediática.

Te recomendamos leer: