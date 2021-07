Joven cancela su boda porque su prometida no quería dar atención a sus tres hijos y se viraliza

La historia de un joven se vuelvo viral luego de que él mismo publicará en redes sociales su caso en donde plantea que canceló su boda porque su prometida no quería dar atención a sus tres hijos y por ello puso en venta el paquete de fiesta nupcial.

Fue el lunes cuando se viralizó un video de un joven originario de Monterrey, Nuevo León, donde anuncia que está vendiendo un paquete de boda porque se decidió a cancelar la fiesta.

La publicación del joven ya tiene miles de comentarios en los que los usuarios se muestran interesados en el paquete nupcial el cual ya se vendió a 60 mil pesos pero a él le costó 86 mil pesos.

La persona que decidió cancelar su boda se llama James Flores, grabó dos videos y en el primero mencionó que no iba a decir las rázones por las que decidió cancelar su compromiso, sin embargo ayer detalló todo.

"Amo la que era mi futura esposa (...) yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoya con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre", menciona el joven en el segundo video.

El paquete de boda ya lo vendió y les deseó un feliz matrimonio ya que él no pudo casarse porque la mujer no quería a sus hijos, pues por eso él no podría casarse con ella y resaltó que la ama, la respeta y la quiere.