Joven confiesa a su padre ser bisexual y obtiene conmovedora respuesta

La historia de Elena, una joven originaria de España, se volvió viral en Internet tras la conmovedora respuesta que tuvo su padre cuando esta le confesó con gran valentía por medio de un correo electrónico que era bisexual.

Por medio de Twitter, la joven española contó a detalle cómo fue la experiencia de "salir del clóset" ante su padre, a quien envió un correo en donde adjuntó una canción titulada "Bisexual" de la banda Las Cariño, con fe en que su padre entendería el mensaje; la esperada respuesta llegó dos días después.

El otro día le envié a mi padre un mail con la canción "Bisexual" de las Cariño diciéndole que la escuchara porque así me conocería mejor, su respuesta me ha parecido maravillosa", escribió Elena en su cuenta de Twitter junto a la conmovedora respuesta de su padre.

Que te gusten las chicas, o los chicos, o las chicas y los chicos, me parece muy poco importante. Lo que me preocuparía es que no te gustasen ni los chicos, ni las chicas. Ya sería la leche que no te gustasen los perros, eso me parecería un drama, pero como te encantan los perros, pues ya está, todo súper bien", le escribió el señor.