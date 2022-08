Joven cuenta en TikTok su experiencia al salir con el "vato más tacaño". VIDEO

¿Nuevo episodio de tacaños extremos? Recientemente, se ha hecho viral el video donde una joven cuenta su experiencia al salir con el "vato más tacaño", lo que ha originado una avalancha de comentarios de mujeres compartiendo sus anécdotas.

Las relaciones sentimentales son un tema difícil, pues las personas se deben adaptar a algunas manías y costumbres de su pareja, por lo que debe cada uno debe poner de su parte para que el vinculo evolucione, pero parece que ese no fue el caso de la historia viral.

Fue mediante su cuenta de TikTok donde la usuaria Perla Chávez narró sus vivencias saliendo con un joven que en cada cita que tenían se aprovechaba para sacar algún beneficio para él.

Para empezar, el clip comienza con ella contando que, de forma general, las citas que él le daban era en su casa, ello a pesar de que el hombre tenía automóvil y ella no, es decir, la hacia a ella trasladarse hasta su domicilio.

Como era de esperarse, el joven prefería no salir a ninguna parte donde él tuviera que desembolsar de su cartera, por eso era que comúnmente la citaba a ella en su vivienda, ya que de esa forma ni siquiera gastaba en gasolina.

No obstante, la vez que decidieron ir al cine, ella se percató de que él no tenía ninguna intención de pagar los boletos, por lo que fue ella la que terminó por pagar las entradas a la sala para ver la película. Pero la cosa se puso peor, pues al pagar, el joven decidió quedarse él con el cambio.

"Yo no dije nada porque al final seguía la dulcería, y todo eso, y se iba a equilibrar; sin embargo, no fue así: yo le dije que 'güey, vamos a comprarnos palomitas', a lo que me contesta 'yo no, gracias, yo no quiero, pero si tú quieres, cómpratelas tú'", mencionó.

Omitiendo relatar otras tantas situaciones, la joven tiktoker contó que una vez el joven llegó al extremo de decir que no traía dinero porque lo habían "asaltado" un día antes a fin de no pagar la cuenta de lo que había consumido en un restaurante.

"Lo indignante fue que saliendo de ese lugar le dijo: 'es que me tengo que ir' y se le olvidó el tema de su asalto, sacó su cartera y la abrió, y cuando la abrió tenía mucho más dinero del que yo tenía en la mía desde un principio", reveló.

Sin embargo, lo más "trágico" fue cuando la mujer se enteró, por uno de los amigos que tienen en común, que el joven tenía 2 años en una relación formal con otra mujer, lo cual ella no creyó en un principio, por lo que prefirió contactar con la pareja sentimental del hombre con el que estaba saliendo, y esta se le confirmó.

Te recomendamos leer:

"El güey precisamente se buscaba mujeres aparte para tener todo gratis, para que lo invitaran para salir, para hacer algo extra aparte de su novia principal", relata. "Lo peor de esta historia es que, bueno, yo salí de ahí pero ella no; ella sigue actualmente con él y ahora tienen un hijo".