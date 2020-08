Joven denuncia que le falta un chocorrol en su empaque y recibe uno por correo

Sinaloa.- En redes sociales circula la conmovedora historia de un chico que logró recuperar su "chocorrol" perdido por medio de la paquetería. Entre risas y esperanza, el relato se ha vuelto viral en Internet.

Resulta que un joven llamado Daniel, originario de "Los Mochis", Sinaloa, compró un paquete de "Chocorroles" el pasado 30 de abril, sin imaginar que eso sería el comienzo de una gran historia. Una vez que retiró la envoltura, se percató que faltaba uno de ellos, ya que el paquete contiene dos chorroles. Esto llamó demasiado su atención y se tomó el tiempo de denunciarlo con la pagina oficial de Chocorroles Marinela México.

Hasta ese momento, pues la empresa encargada de dicho producto se portó bastante servicial y le pidió al joven que mandara todos sus datos por "inbox" para así poder ayudarlo en su caso, sin embargo, luego de un tiempo ya no recibió respuesta.

Todo parecía perdido, sin embargo, por increíble que parezca, meses después un hombre llamado Rodolfo, originario de Monterrey, Nuevo León, se topó con la conversación de Daniel y publicó una foto donde le explicaba que él, había comprado un paquete de "Chocorroles" y en su interior venían tres pastelitos; probablemente el tercero era el de Daniel.

Oye we no me lo vas a creer pero me lo pusieron a mi, jajaja, me vinieron 3 chocoroles y es un paquete de dos normal. Dime a donde te lo mando aquí lo tengo.", explicó Rodolfo.