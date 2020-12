Joven descubre que tiene Covid-19 mientras graba un video para Tik Tok y se vuelve viral

Estados Unidos.- A casi un año de que se diera a conocer la enfermedad de Covid-19 en el mundo, el virus parece no dar tregua, hoy en día millones de personas han resultado contagiadas y muchos otros han perdido la vida, sin embargo, también existe un gran grupo, sino es que la mayoría, donde este virus no ha representado un gran problema severo de salud, incluso muchos pudieron haberse contagiado y no notarlo, tal fue el caso de esta joven que se sorprendió al descubrir que tenía Covid-19 mientras grababa un video de Tik Tok y que se volvió viral en Internet.

Se trata de Maryn Shortt, una joven de 19 años que pretendía subir un video en Tik Tok para hacer una reseña sobre un producto dulce que había comprado en Starbucks, sin embargo, todo cambió cuando tomó el primer trago y se percató que no podía saborearla a pesar de que era crema baticas, caramelo, vainilla y otros fuertes sabores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una vez que notó esta anomalía, sospechó rápidamente que probablemente se había contagiado, ya que por más que lo intentó, nunca pudo identificar los sabores. Recordemos que uno de los síntomas más comunes del Covid-19 es la pérdida de olfato y sabor.

Desde el interior de su vehículo, en Luisiana, Estados Unidos, la joven publicó su video de Tik Tok y rápidamente se volvió viral, desatando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes comentaron haber vivido experiencias similares y también le recomendaron hacer cuarentena para evitar contagiar más personas.

Luego de este desafortunado evento, la joven acudió al hospital para realizarse la prueba de Covid-19 y como era de esperarse, dio positivo. Asimismo, publicó otros videos para mostrar que tampoco pudo identificar el sabor de otras comidas.

Afortunadamente para Maryn, la situación no pasó a mayores y solo presentó síntomas leves, aun así, deberá enfrentar una cuarentena para asegurarse de no contagiar a nadie más. Durante los últimos días ha publicado más videos sobre su experiencia para tratar de hacer conciencia en las demás personas que lo toman como un juego.