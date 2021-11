Joven dice que su novio ciego es perfecto porque "no mira a otras chicas"

Niya Esperanza se ha hecho viral en Tik Tok luego de que subiera un video donde dijera las cinco razones por las cuales su novio, quien es invidente, es perfecto, además señaló que se siente muy agradecida de estar con él, la pareja ya tiene varios años juntos.

El video fue compartido en Tik Tok el pasado tres de noviembre, en el Niya da las cinco razones por las cuales su novio es perfecto, una de ellas es que "nunca mira a otras chicas", cabe señalar que Jake, su pareja, es invidente.

La grabación la tituló como "Jake Olson es el novio perfecto y estos son los motivos", otra de las razones que da Niya es que no importa como luzca, y que no necesita peinarse.

Leer más: VIDEO: ¡No lo soportan! Aplican simulador de cólicos a hombres, ahora exigen que sea obligatorio

Niya dijo que no necesita esconder los regalos que tiene para él ya que si no le dicen donde están no irá a buscarlos, la cuarta razón es que él no sabe cuando lo está grabando.

Y la quinta y última razón es que, como es ciego, Jake no puede conducir.

Leer más: VIDEO. "Lady Presidenta" golpeó carro y amenazó a conductor en Guanajuato

El video ya tiene más de 530 mil likes y mil doscientos comentarios, además de que su video ya ha sido compartido en varias redes sociales, la pareja tiene varios años juntos y siempre graban videos en su día a día juntos.