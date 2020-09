Joven fue mordido por una serpiente en los genitales mientras hacía sus necesidades

Tailandia.- Un joven de 18 años edad llamado Siraphop Masukarat, se llevó el susto y el dolor más grande de su vida cuando se sentó en el inodoro para hacer sus necesidades y de pronto algo inimaginable ocurrió; una serpiente de 4 pies ¡mordió su pene!.

El insólito hecho ocurrió el pasado martes por la noche en una ciudad a las afueras de Bangkok, Tailandia. El desafortunado comentó para medios locales que sintió un "dolor tremendo" cuando la pitón le dio una mordida, para su suerte, el reptil no era venenoso.

Al sentir la mordida, Shraphop pegó un gran salto y corrió con los pantalones abajo, logrando que el reptil lo soltara, sin embargo, el escenario es aterrador ya que todo quedó cubierto de sangre. Al escuchar el escándalo su madre se acercó al baño y trató de tranquilizarlo para después llamar al número de emergencias.

No sé cómo entró la serpiente en mi casa. Pudo haber sido por el desagüe conectado al inodoro. Sé que la serpiente realmente lastimó a mi hijo, pero me alivia que solo fuera una pitón no venenosa. Si fuera una cobra, estaría muerto.", comentó la madre a medios locales.