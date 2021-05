Joven le dice a su mamá que la llevaría a ver a Chayanne pero era para vacunarla contra el Covid-19

Nuevo León.- A través de TikTok un joven compartió el video en el que promete a su mamá a ver a su ídolo, a Chayanne pero todo esto se trató de una mentira para llevarla a vacunar contra el Covid-19.

El usuario de TikTok @Medinnaoficial compartió el video donde lleva con mentiras a su propia madre, creyendo que iría a ver a Chayanne, pero era una mentira piadosa para vacunarla contra el Covid-19, el incidente ocurrió en San Pedro Garza García, Nuevo León.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el video se aprecia como la madre esta emocionada porque conocerá a Chayanne, ya que le había dicho a su hijo que es su ídolo, y su hijo le dijo que estaba en Monterrey y que irán a verlo.

Leer más: Mujer manda a reparar el celular de su esposo y descubre que le era infiel

Cuando se va acercando al módulo de vacunación se puede ver la fila de autos, a lo que su madre le pregunta si es la fila para ver a Chayanne y el joven le responde que sí es, que la fila es porque se encontraba una celebridad.

Posteriormente cuando van avanzando, el joven le confiesa que la llevó con engaños a vacunarse: "¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar".

Por lo que la madre molesta le responde: "¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mi no me gusta eso", mientras le da unos golpes y lo regaña.

"Ya relájate... Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada", afirma su hijo mientras su madre le responde: "Ya se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras."

Su hijo le recordó que él le hacía lo mismo de niño cuando lo llevaba a vacunar y que lo llevara a la fuerza, así que por eso le mintió para llevarla a vacunar.

Leer más: Reto viral: Encuentra el pájaro escondido entre las piedras

El video se ha hecho viral en redes sociales y los internautas se lo tomaron con humor.