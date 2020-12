Joven mata a su bebe recién nacido "porque no lo dejaba jugar a la Playstation"

Australia.- Un horrible tragedia ha conmocionado a toda Australia y otras partes del mundo, un joven de 23 años de edad, con adicción a los videojuegos y a las drogas, asesinó a su bebé luego de que este "no lo dejara jugar a la Plasytation". Este viernes se enfrentó a la Corte Suprema de Victoria para una audiencia previa a su sentencia tras declararse culpable de homicidio.

Se trata de Joseph McDonald, responsable del asesinato del pequeño Lucas McDonald, de solamente 7 semanas de nacido. Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, pero apenas unos días el agresor aceptó su crimen.

De acuerdo a información de las autoridades, Joseph se encontraba solo con su bebé en la habitación, cuando Samantha Duckmanton, madre de la criatura, escuchó el llanto lo cual le provocó cierta duda, sin embargo, no tomó mucha importancia ya que Joseph le dijo que estaba envolviéndolo. Sin embargo, durante la audición de hace algunos días, la mujer arremetió fuertemente contra el padre de su hijo fallecido.

Estaba justo al lado, si lo hubiera dejado lavar los platos (a su marido) y yo cuidara de Bubby ( como también nombraba a Lucas McDonald) estaría vivo hoy. Eso es lo que me va a comer toda la vida, que yo no pude protegerlo porque confiaba en Joseph. Lucas era inocente y no podía defenderse. Es un acto de cobarde y tú eres su padre, se supone que debes protegerlo" dijo Samantha Duckmanton, consumida por la tristeza.