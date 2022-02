Joven mexicana cuenta cómo fue víctima del estafador de Tinder

México.- En los últimos días se ha vuelto tendencia la serie sobre el estafador de Tinder, tras esto una joven oriunda de Mérida, Yucatán, ha contado cómo fue estafada por el estafador de Tinder mexicano, haciendo que su historia se hiciera viral.

Fue por medio de Twitter que Sofía contó cómo fue estafada durante mucho tiempo por un usuario de Tinder con quien tuvo comunicación por mucho tiempo pero nunca se llegaron a conocer, por lo que ella decidió investigar más a fondo.

Sofia, originaria de Mérida, Yucatán, se contactó por medio de Tinder con Guillermo Ortega, el cual tenía fotos viejas en su perfil pero aún así decidió "conocerlo".

Leer más: Hombre recibió a su cita de Tinder en su casa disfrazado de Batman

Fue en 2020 cuando Sofía y "Guillermo" hicieron match, su relación comentó por Tinder, luego se pasaron sus números de teléfonos para comunicarse por llamadas y WhatsApp, lo que a ella se le hacía extraño es que él no le mandara fotos y en las llamadas se escuchaba distorsionado.

Sofia deseaba conocerlo en persona, ella sentía que algo estaba mal, por lo que le insistía en que se conocieran y él siempre le decía que le daba miedo contagiar a su mamá de Covid-19.

A pesar de las dudas, Sofía se sentía atraída por el supuesto Guillermo, quien resultaría ser otra persona con otra identidad.

De acuerdo a la historia de Sofía, Guillermo era una persona depresiva, quien la amenazaba con quitarse la vida, tanto que en un día este le habló en la noche diciéndole que se quitaría la vida con unas pastillas y quería que ella escuchara.

Así pasó el tiempo, hasta que un día Sofia decidió descubrir la verdad, así que investigó a fondo quién era el supuesto Guillermo.

La joven fue tomando cada detalle que él le mencionaba, tenía la colonia donde vivía, que tenía dos perros y vivía con su mamá quien se llamaba Rebeca, además de que entró a su Instagram donde fue enviando mensajes a varias chicas quienes les dijeron que nunca lo habían conocido.

Ya teniendo las pistas necesarias, Sofía y una amiga fueron a buscarlo, fue sencillo, ya que vivía en una colonia donde todos se conocían, pero ese día el supuesto Guillermo no quiso salir de su casa y la tomó por loca por encontrar donde vivía.

Sofía no esperaba cómo iba a terminar todo, ese mismo día pero más tarde el supuesto Guillermo le marcó por teléfono y le quitó el programa que le modificaba la voz, y le dijo "Hola" pero ¡con voz de mujer!.

Sí, Guillermo resultó ser mujer y se llama Mariana, quien usa la identidad de otra persona para poder contactarse con mujeres y enamorarlas.

Han pasado dos años y al parecer Mariana sigue engañando a mujeres haciéndose pasar por un médico.

Leer más: Hombre recibió a su cita de Tinder en su casa disfrazado de Batman

"De nuevo, si cuento esto es porque sé que es algo que sigue haciendo y me gusta pensar que puedo evitar cierto daño hablándolo. Mi moraleja: si algo no se siente bien, o no cuadra, escucha a tu intuición. Pide fotos, redes, no te confíes y siempre pon un plan de verse pronto.", escribió Sofia.