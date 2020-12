Joven pasada de copas se rehúsa a terminar una fiesta en Culiacán y se vuelve viral

Culiacán.- Cuando disfrutamos del buen ambiente de una fiesta lo que menos deseamos es que termine, ese momento desagradable cuando escuchamos al DJ agradecer a todos los asistentes provoca una sensación bastante decepcionante. Eso fue justamente lo que vivió esta jovencita, además que ya traía varias copas encima, lo que la llevó a protagonizar uno de los videos más populares de Tik Tok y que rápidamente se volvió viral en Internet.

Resulta que el fin de semana pasado se celebró una boda, aparentemente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde seguramente la buena música, el baile y una sabrosa opción culinaria no pudieron faltar. Prueba de ello fueron las ganas de la joven por aferrarse a que la fiesta continuara, tanto así que hasta se acercó a reclamarle a la novia.

En un video publicado por la usuaria @claudeteprado, se puede ver a la joven cuestionando tajantemente a la novia de la boda por haber terminado la celebración. La festejada le explica que el local solo permite 5 horas de fiesta y en caso de pasarse tendría que pagar una elevada cantidad de dinero. Situación que la joven ignoró por completo y la culpó por haber terminado con su diversión.

¡Ves!, ella no quiso, pero si se podía, ella no quiso pero si se podía" dijo la joven completamente en estado de negación porque habían terminado la fiesta.

Después de decir algunas palabras poco entendibles por el estado en el que se encontraba, la joven dice una de las frases que más causaron gracia entre los usuarios; "el que quiere puede, se acabó". Al final la novia de la boda se ríe y les pide que salgan del lugar.

El primer video se publicó apenas el fin se semana pasado ya tiene casi 600 mil reproducciones, además de gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes se rieron a carcajadas e incluso mucho invitaron a la joven a su boda. Por otra parte, gracias a su pequeña ocurrencia ha hecho de este evento, "la boda del año".

Pobre ella quería seguir en la fiesta, ahí esta la prueba de que ella no quiso pero si se podía". "Todos estamos de acuerdo en que si se podía pero ella no quiso". " Si en mi boda voy a terminar igual de sobria que la novia entonces no quiero nada, jajaja, quiero terminar como la amiga necia". "Me sorprende como peda sigue luciendo espectacular, yo a media fiesta ya estoy toda despeinada y ni me pongo peda", fueron algunos comentarios de los usuarios.