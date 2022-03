Joven pide un Uber a Ucrania para "ayudar", costó más de 121 mil pesos mexicanos

Reino Unido.- Una mujer de Reino Unido salió fiesta, al salir de ahí pidió un carro de Uber para que la llevará a Ucrania porque quería "ayudar", al parecer lo hizo tras beber de más-

La joven de nombre Leoni Fildes fue a celebrar el cumpleaños de una amiga donde hablaron sobre el conflicto de Ucrania y Rusia, y tras beber varias copas pidió un Uber para ayudar.

El viaje tenía un costo de 121 mil 500 pesos mexicanos, el Uber le rechazó el viaje ya que no tenía fondos suficientes en su cuenta.

Leer más: Karina y su hijo fueron raptados por su pareja en CDMX, ella apareció sin vida

La joven se enteró de lo que hizo ya que en la mañana siguiente su banco le llamó por teléfono pensando que su tarjeta había sido robada ya que la plataforma de taxi había querido tomar el dinero del viaje nueve veces.

"No sé qué hubiera hecho si Uber me hubiera dejado pedir el viaje. No creo que me hubiera subido, aunque no se sabe después de haber bebido. Podría haberme metido en el carro y haberme dado cuenta cuando ya estuviéramos lejos", dijo la mujer.

Leer más: "Cállate o te voy a mochar las manos": hombre amenaza con un hacha a su mamá en México

Sin duda, una experiencia inexplicable y una muy buena anécdota que ella podrá contar a lo largo de los años.