Joven propone matrimonio al amor de su vida y ella fallece a los dos días

Oggi voglio condividere con voi quella che aveva tutte le carte in regola per essere una storie d’amore da manuale ma, purtroppo, per Edoardo e Chiara non c’è stato un lieto fine. In questo oceano di tristezza questa l’amore vero vince sempre. https://t.co/gzdW8koW3n#18giugno pic.twitter.com/2CWz5XppgV