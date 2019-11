Joven rescató una yegua y generó polémica en redes sociales

Córdoba, Argentina.- Una voluntaria, Silvina, de la ONG Fundación Sin Estribo, rescató una yegua embarazada este lunes que se encontraba en "mal estado", y la acción generó comentarios buenos y malos en redes sociales.

La ONG que trabaja en Córdoba para el rescate y rehabilitación de animales maltratados heridos o abandonados comunicó en su redes sociales sobre el caso, explicando lo que Silvia había hecho, pocas horas después, llegaron las respuestas.

Algunos felicitaron a la joven, pero otros cuestionaron si habían dado algo a cambio a la familia de bajo recursos que usaba al animal para recolectar cartón.

"Ella es Silvina, una de nuestras voluntarias y hoy rescató a esta yegua que estando con más de 9 meses y sin tener herraduras tiraba de este carro", dice parte del comunicado de la ONG.

Ella es Silvina, una de nuestras voluntarias y hoy rescató a esta yegua que estando con más de 9 meses y sin tener herraduras tiraba de este carro ¿Hasta cuándo vamos a permitir el maltrato? Gracias Silvina por salvarla!! Que nombre le colocarían a esta nueva rescatada? pic.twitter.com/Qrn3IBouC3 — Fundación Sin Estribo (@Sin_Estribo) November 25, 2019

Quiero creer que cuando les sacaron el caballo les dieron alguna herramienta de trabajo", dice uno de los usuarios.

También se puede leer, "Apoyo totalmente el rescató a la yegua, pero ver al nene ahí arriba me hizo ruido muy fuerte".

"Cómo funciona el "rescate"? Le compraron la yegua a esa familia? El potrillo para quién queda? O simplemente manotearon la yegua (y al potrillo)?", comentó otro.

La ONG luego de muchas preguntas explicó más sobre el caso, "No lo robamos, nosotros no fuimos quién se lo saco, lo rescató la policía por no cumplir con la ley y nosotros lo albergamos en nuestra fundación, gracias y saludos".