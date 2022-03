Joven se arrepintió después de hacerse una cirugía estética y termina con "cuernos"

Estados Unidos.- Una usuaria de TikTok compartió su historia de cómo es que se arrepintió después de pagar una cirugía estética que la dejó como si tuviera "cuernos".

La cirugía consiste en la inserción quirúrgica de hilos biodegradables para levantar los ojos, sin embargo Jessie dice que algo salió mal y se quedó con una apariencia que no le gustó.

A través de TikTok compartió los resultados y sus seguidores le dijeron que parecían "cuernos".

En un video de TikTok que compartió en su cuenta @_Jessiecar, la joven dijo que "los hilos de ojos de zorro realmente son su mayor arrepentimiento".

"¡Definitivamente no vale la pena, no funciona y me dejó luciendo así de mal! Inicialmente se hincharon muy, muy intensamente. Parecía Megamente." Agregó Jessie.

La joven detalló que le reventaron un vaso sanguíneo durante el procedimiento y estuvo bastante mal, una vez que bajó la hinchazón, notó que sus cejas se habían levantado.

Ahora que la hinchazón de Jessie disminuyó, dice que ahora pedirá que le disuelvan los hilos y pide un reembolso.

"Me dieron un reembolso parcial y luego, un par de semanas después de eso, noté que tenía bultos en la cabeza y mis hilos salían y me di cuenta, pensé que desaparecerían, pero no fue así".

Agregó que ahora esta pasando por otro procedimiento que se supone que le disuelven los hilos y también esta tomando pastillas antiinflamatorias para tratar de calmar la inflamación.

"Definitivamente no lo recomiendo", mencionó Jessie después de compartir su historia en las redes sociales.

Sus seguidores dijeron que sus cuernos se veían "geniales". "Chica, literalmente pagaste por los cuernos".

Hasta el momento su video cuenta con más de un millón de reproducciones, más de 150 mil reacciones y mil doscientos comentarios.

