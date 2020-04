Joven se cuida excesivamente del coronavirus y le pica un mosquito con dengue

Argentina.- La historia de Lucas Matute, un joven de Tucuman, Argentina, ha dado la vuelta al mundo, pues recientemente narró en su cuenta de Facebook el excesivo cuidado que tuvo para no contraer covid-19 pero terminó picándole un mosquito con dengue.

Me cuidé como oro del coronavirus y me picó un mosquito con dengue”

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

Comentó que al igual que covid-19, esta enfermedad también te deja postrado en la cama y "te liquida". Explicó que si se presentan síntomas como dolor de cabeza, dolor de ojos, fiebre, dolor de cuerpo, articulares, calambres, falta de hambre y sed, lo mejor es acudir al médico.

Estoy bien pero muy dolorido, es horrible y eso que no tengo patologías previas. No me quiero imaginar las personas que tienen algunas. ¡Debe ser tremendo!"