Joven se hace viral al regresar 70 mil pesos que se le había caído a un abuelito

Kevin Leonel Gordillo, de 21 años, ha dado muestra de que aún quedan buenas personas en el mundo, y honestas sobretodo, al devolver 70 mil pesos que se le habían caído a un abuelito, la acción hizo que en cuestión de minutos el joven se volviera popular en redes sociales.

El joven se volvió viral gracias a las cámaras de seguridad de un negocio en Argentina, que captaron justo el momento cuando mira que a un abuelito se le cayó un fajo de billetes al suelo, sin darse cuenta, así que siguió su camino.

En el video se puede ver al adulto mayor caminar de prisa por la banqueta con ayuda de una andadera, al pasar cerca de una tienda de ropa, de pronto se le cane los billetes que estaban colocados sobre la estructura donde se apoyaba para andar.

Lee más: ¡Por amor! Tailandés durmió 21 años con el cadáver embalsamado de su esposa

En ese momento, Kevin, que trabaja en el local de ropa en la comunidad de Temperley, Lomas de Zamora, Buenos Aires, se dio cuenta cuando el abuelo tiró sin querer el fajo de billetes, al recogerlo miró que se trataba de dinero, alrededor de 70 mil pesos argentinos en efectivo.

“Pasó un señor como de 80 años que usaba la silla de ruedas como bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa”, aseguró Kevin aBrown OnLine.

“Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de mil pesos que enseguida se lo devolví”, afirmó el joven y añadió que jamás dudó en ayudar al abuelo a recuperar su dinero.

"No dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, tiró unos chistes, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien".

“Lo devolví porque no era mío, No me pertenece”, afirmó Kevin al medio local.