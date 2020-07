Joven se viraliza por su respuesta cuando una reportera le pregunta sobre el covid

Colombia.- Un joven se volvió viral en las redes sociales luego de que respondiera ante un micrófono, cuando una reportera le preguntará la razón por la que no usaba cubrebocas.

Pues la respuesta del joven causó revuelo, la cual fue que él no creía en el covid, los hechos ocurrieron en Colombia.

El momento quedó grabado y circula en redes sociales, al terminar el video el hombre comenta que no apoya "el movimiento illuminati".

¿El tema del covid no le da un poquito de miedo?, pregunta la reportera al joven, a lo que él responde lo siguiente:

La verdad en el covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos todo es un pasatiempo, responde el joven no identificado.