Jóvenes de Tlaxcala rapean a policías para evitar ser arrestados

México.- El arte en México nunca dejará de sorprendernos, hace falta revisar en cada semáforo de la ciudad para darse cuenta del gran potencial que tienen los mexicanos, que desafortunadamente no es bien aprovechado, sin embargo, la pasión puede más que cualquier cosa y lo único que buscan es un momento para expresarse. Ejemplo de esto son los siguientes jóvenes que se volvieron viral en Internet luego de que rapearan para un grupo de policías que los había detenido por motivos que hasta el momento se desconocen.

Los hechos ocurrieron en un lugar de Tlaxcala y se dio a conocer en redes sociales el pasado 22 de noviembre. En una grabación que se volvió viral aparecen cuatro jóvenes recargados en una pared luego de ser detenidos por los uniformados, sin embargo, parece que llegaron a un especia de acuerdo, si ellos mostraban que en realidad son artistas serían liberados.

"No pienso tirar la toalla, la estatal aquí me para, me va a aplicar la revisión de rutina, estábamos allí en la esquina grabando el video pa'l YouTube, ya te lo sabes, homie, traigo la bocina al full, dando el tour por Tlaxcalita, claro así lo hago", rapea uno de los jóvenes.

Todo parece indicar que desde el primer momento uno de los policías quedó sorprendido pues incluso le llama a uno de sus compañeros para que se acerque a escuchar la buena música. Posteriormente otros dos jóvenes comienzan a hacer su freestyle.

"Aquí sigo rapeando, el estatal trae la credencial de mis compas, claro, en sus manos. Ésta es de Snapa, ésta es del Smor; el Smor yo lo vi, fluyendo sobre el beat, la tarde se nos pinta gris, pero yo voy siempre voy a caminar en la calle feliz. El compita me da un like, porque sabe que me la rifo para improvisar, ya llegaron y se van, les doy gracias porque no me llevan en la caja", rapean los jóvenes.

Mientras el chico rapeaba estas rimas los policías comienzan a alejarse y regresan a su unidad, no sin antes hacer algunas señas de aprobación por la buena pieza que escucharon. Como era de esperarse esta grabación se volvió viral en Internet y generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes aplaudieron al buen arte de los jóvenes.