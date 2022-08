JuanSGuarnizo se hace viral por NEGAR FOTOS a vecinos en Monterrey

Nuevo León.- El streamer colombiano JuanSGuarnizó se volvió viral en redes sociales tras explotar al problema que lo ha quejado desde hace algunos días, pues reiteró que no dará fotos a ningún fan fuera de su domicilio, al señalar que durante tres días consecutivos, chavos de diferentes edades se reúnen para esperar a que él salga para pedirle una foto.



Así lo explicó Juan Sebastián Guarnizo, en una reciente transmisión para Twich en la que cómo es que este problema lo ha incomodado pues considera que su casa es el lugar donde puede estar tranquilo.

"Se que varios de mis vecinos me ven.... Amigos me ha pasado algo que personalmente no me agrada, me ha pasado por tercer día consecutivo que salgo de mi casa. Y es que hay gente afuera de mi casa esperándome. No es que estén afuera, sino que abro la puerta, y veo a un grupo de chicos correr hacía la puerta de mi casa. ¡Esto a mí no me agrada!", relató JuanSGuarnizo.

Juan continúo señalando que esta es una situación muy molesta, ya que en muchas ocasiones ha dejado en claro que no le gusta tomarse fotos en su casa, por cuestiones de seguridad, o simplemente porque es un lugar en donde debería estar tranquilo.

