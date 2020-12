Juanito de 9 años no envió su tarea a tiempo por ayudar a su cerdita a parir

Ecuador.- Un niño de 9 años de edad, se volvió viral por su tierna historia, el pequeño quien es muy responsable con su escuela, al igual con su cerdita, Sandy.

Se trata de Juanito, quien no alcanzó a mandar su tarea vía WhatsApp a tiempo debido a que se dio cuenta que algo pasaba con su cerdita y esque estaba a punto de parir.

Por ello el niño prefirió ayudar a su cerdita a dar a luz pues no había nadie más en su casa.

Pero antes que nada mandó un mensaje de audio de WhatsApp en donde le explicaba a su profesora lo que estaba pasando con su puerquita y que por eso no le iba a poder enviar la tarea de ese día a tiempo.

"Profe Nancy, buenas tardes. Le puedo decir que no pude mandar el deber prontito porque acabándose las clases mi "cuchi" empieza a parir y no sé hasta que horas estará. Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo ahí a la "cuchi". En cuanto acabe de parir le envío el deber, ya, gracias, chao. Espero me entienda".

Ante el acto del niño todo indica que su amor por su cerdita es grande y preocupa su bienestar, así que Juanito cumplió con su deber y ayudó a su mascota a parir.

Este hecho pasó en una región rural de Ecuador, y los medios locales lo entrevistaron para contar lo ocurrido y ha causado ternura en redes.