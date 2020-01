Jubilee, la perra que fue abandonada por sus dueños por ser bizca

Reino Unido.-Cientos de perros son abandonados por sus dueños en todo el mundo. Algunas de las razones para cometer tales actos son tan superficiales como considerar que la mascota es fea, está enfermo o simplemente se cansaron de cuidarlo.

Tal es el caso de una perrita de raza husky llamada Jubilee, que ha conmovido a las redes sociales tras ser abandonada por sus dueños con el pretexto de “verse rara”, al ser bizca.

La historia del can, de 4 años de edad, fue publicada en las redes sociales de “Husky House”, un organismo dedicado al rescate de animales, con la finalidad de encontrarle una familia.

“Vine de un " criador " que no podía venderme porque dijo que era " raro " mirando. Los huskies son perros de aspecto majestuosos y no sé por qué no me parezco a ellos”, detalla la publicación.