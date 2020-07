Karen Vega, la joven modelo Oaxaqueña que triunfa en la revista Vogue

Oaxaca.- Si eres un seguidor de la industria de la moda probablemente en los días más recientes leíste o ecuchaste hablar de Karen Vega, una joven que a sus 18 años de edad protagonizó la edición de julio en la revista Vogue.

La peculiar historia comenzó en su natal Oaxaca, México, donde tan solo con 14 años se enamoró del modelaje tras ayudar a su abuela en un taller de costura.

La joven contó que le ayudaba a medirse vestidos que la costurera hacía para una firma local de moda.

La hoy modelo explicó que el diseñador oaxaqueño, Pompi García y el fotógrafo Enrique Leyva la invitaron a ser parte de un proyecto llamado "realismo mágico", en el cual se quería mostrar más piel morena y nativa.

Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente", dijo en entrevista para Vogue.