¡Karma instantáneo! Ladrón sufre accidente al intentar robar una alcantarilla

Colombia.- Durante casi toda la existencia del hombre se ha dicho que existe un tipo de justicia divina o equilibrio llamado Karma, la cual consiste en recibir de la vida todo lo que tu le entregas a ella antes, es decir, obras bien y te va bien, obras mal, te irá mal. En fin, existen varios videos en la red que podrían ser la prueba de que esta energía sí existe, como el caso de la mujer que ingirió por error pastillas que compró para envenenar perros o el borracho que intentó patear a un perro pero se llevó tremendo golpe, entre muchos más, pero el que recientemente ha hecho bastante ruido es el de un ladrón que sufrió un accidente luego de robar una alcantarilla.

Una grabación de los hechos se volvió viral en Internet, y es que se trata de una muestra perfecta de karma instantáneo. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad en algún lugar de Medellín, Colombia, se puede ver al sujeto levantar la tapa de registro mientras otro hombre lo espera a bordo de una motocicleta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todo indicaba que su fechoría saldría de maravilla cuando de pronto, el ladrón levanta la tapa y la coloca entre sus hombros para emprender la huida, sin embargo, no calculó muy bien sus pasos y terminó cayendo por el agujero.

Para su fortuna no cayó muy profundo y pudo salir, pero definitivamente se llevó un tremendo golpe que jamás olvidara, incluso se le puede ver caminando con dificultad mientras su compañero observa.

Desde luego que esta grabación provocó todo un escándalo en redes sociales, desatando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes incluso confesaron que les pareció gracioso ya que del karma nadie puede escapar, solo que esta sujeto lo vivió de manera automática. "Bueno que hubiese caído de cabeza y no volviera a salir, rata de dos patas", escribió con molestia un usuario.

De acuerdo a la opinión de algunos residentes, estas estructuras de metal son vendidas por los delincuentes a precios que pueden varias desde 5 mil hasta 50 mil pesos colombianos, algo como 350 pesos mexicanos. A fin de cuentas el crimen no se cometió y el ladrón se llevó su merecido, pero no es garantía que no lo volverá a hacer.