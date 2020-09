Karolina Protsenko, la niña que está conquistando Internet con su versión en violín de "Despacito"

Estados Unidos.- Karolina Protsenko, conquistó nuevamente a todo Internet con su increíble música, en esta ocasión interpretó con su tradicional violín el tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, por si fuera poco, para crear esta obra de arte unió talentos con el saxofonista Daniele vitale.

Su nuevo video generó casi 60 mil reproducciones en tan solo cuestión de horas, además de gran cantidad de comentarios por parte de los internautas de todo el mundo, quienes están siempre al pendiente de cada una de sus publicaciones para llenarla de bendiciones.

Me encanta, suena hermoso, simplemente no me gusta la letra, pero afortunadamente la toca el mejor saxofonista y la mejor violinista del mundo.