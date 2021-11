La abuela que se hizo viral por rechazar cuidar a sus nietos y viajar por el mundo

Los inconformes criticaban la decisión de la brasileña considerando que lo más importante para una abuena deberían ser sus nietos, a lo que ella no dudó en responder que las abuelas también tienen derecho a una vida privada.

Desde que inició su viaje, Jo, como le dicen sus amigas, no dudó en compartir fotos de sus aventuras a través de Instagram, donde su historia se volvió viral, inspirando a muchos usuarios, y provocando el disgusto de otros.

Al principio, Lillith, una de sus hijas, no estuvo de acuerdo con la decisión de su madre, pero después aprendió a respetar su voluntad, aun si el precio era que su abuela estuviera lejos de sus nietos.

En realidad, Josefa había comenzado a prepararse para su largo viaje desde 2008, con un pequeño ahorro del que no le contó a nadie, al punto de que para 2015 se abstenía de salir los fines de semana y procuraba gastar lo mínimo para reunir la mayor cantidad posible de dinero.

"Hay mucha vida fuera de esta pequeña caja que llaman hogar. La abuela no fue hecha para cuidar a su nieto ", contó la mujer a BBC de Brasil.

Era divorciada, tenía tres hijos y un nieto, pero al llegar el momento de jubilarse se le abrió un nuevo panorama de posibilidades. La mujer no dudó en informarle a su familia que tomó la decisión de cumplir su sueño de viajar por el mundo, por lo que emprendería un largo viaje por 40 países de Europa, África y Asia.

Eran 2016, la pandemia de Covid-19 todavía no llegaba, y Josefa se desempeñaba como trabajadora social en una prisión de Caerá, Brasil, donde se hacía cargo de defender mujeres transexuales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.