La carta de un rector de un colegio a padres de familia que se hizo viral

España.- Debido a la pandemia de Covid-19, el confinamiento ha generado un impacto psicológico en todos, principalmente en la población infantil que tienen que lidiar con el nuevo sistema educativo y esto puede afectar su rendimiento escolar, así lo declaró el rector de un colegio a los padres de familia a través de una carta que se volvió viral en redes sociales.

A través de redes sociales circula la carta de un rector de un colegio de España, la cual fue dirigida a los padres de familia de sus estudiantes. En ella, los invita a ser comprensivos con los resultados de sus hijos en los exámenes.

El director identificado como Amalio Gutiérrez Álvarez escribió lo siguiente:

"Estimados padres. Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien; es comprensible.

Sin embargo, es muy importante que recuerde, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta... cuya aptitud física es más importante que la química,...

Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡Genial! Pero si no lo hace... Por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo.

Dígale que no pasa nada, ¡Es solo un examen!

Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida.

Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes... dígale que lo ama y que no lo juzgará.

Lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene. Atentamente Amalio Gutiérrez Álvarez. Director".

No estoy llorando, se me metió el director de un colegio en el ojo. pic.twitter.com/rPUwh4ASWp — Andrés Quintero R. (@AndresQuinte12) April 12, 2021

La carta invita a los padres a ser comprensivos con los resultados de los exámenes de sus hijos.

Usuarios de redes sociales aplaudieron la comprensión del director del colegio.

La carta ha sido compartida por miles de internautas, quienes se han atrevido a compartir sus historias, señalando que la educación es indispensable y que el exigirle a los hijos que cumplan con sus deberes también lo es.