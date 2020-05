¿La caza de animales será necesaria una vez que termine el confinamiento?

La pandemia de covid-19, ha obligado a que millones de personas permanescan en confinamiento con la finalidad de evitar cualquier contagio y sobre todo frenar la propagación del virus.

La ausencia de hombres y mujeres en las calles y sobre todo en los limites de las ciudades, ha sido motivo para que comiencen a presentarse algunos avistamientos de animales, algo hermoso a simple vista, pero, ¿Es esto algo positivo?.

Recientemente, el veterinario Frank Cuesta, conocido por sus programas Wild Frank o Frank de la Jungla, hizo fuertes declaraciones sobre la caza de animales, argumentando que es y será una actividad necesaria para mantener el bienestar del ser humano en el mundo.

Comentó que frecuentemente recibe mensajes sobre avistamientos de animales en diferentes partes del mundo, sin embargo, para él no son buenas noticias.

Señaló que a él no le gusta la caza y no la practicaría, sin embargo, el también ex tenista, explicó que el ser humano se ha desarrollado a su antojo sin preocuparse por la naturaleza y otros seres vivos, creando una naturaleza adversa para ellos mismos.

Es decir, el hombre ha acabado con la vida de millones de animales con el único fin de vestir bien, ha destruido extensos campos de vida silvestre para seguir construyendo casas y edificios, castigando severamente al medio ambiente.

Sin embargo, ese alejamiento del hombre hacia la naturaleza real, lo ha vuelto vulnerable a más enfermedades, un claro ejemplo es el covid-19.

Nos hemos alejado de esos virus, de esas bacterias, de la suciedad, de la dureza, de lo injusta que es la naturaleza original del planeta".

Señalando previamente esta información, explicó que es por eso que la caza es y será necesaria para mantener un equilibrio, ya que todos los virus que han afectado a la humanidad hasta el momento han sido de origen animal.

Durante su video, también criticó severamente a los animalistas que se manifiestan en contra de todo tipo de caza de animales, pues aseguró que no eran cocientes de los problemas que podrían presentarse en caso de no hacerse, tales como las plagas.

¿Y cuando haya otra plaga de conejos como la que hubo en Aragón, y que arrasen con campos?"

Por muchos años, la comunidad de Aragón, al noroeste de España, se vio afectada por las plaga de conejos, la cual paralizó la agricultura y otras actividades de suma importancia para sus habitantes.

Finalmente, dejó claro que debido a que el hombre ha manipulado el medio ambiente a su antojo, creando una naturaleza propia, lo único que puede hacer para su bienestar es no permitir que los animales se acerquen a ella, pues en cualquier momento un nuevo virus podría acabar con la raza humana.

Cabe señalar que en todo momento, el español, se manifestó en contra de la caza "deportiva", es decir solo por diversión, o el uso de venenos u otras herramientas de exterminación ya que eso no beneficia a la naturaleza.

