La dramática carta de una madre a su hijo sicario muerto en México

México.- Una carta de una madre de familia que supuestamente le escribió a su hijo sicario muerto en México se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el mensaje que acompaña a la imagen la madre reclama a su hijo por que optó ir por el camino equivocado, además, de que cuestiona donde están los amigos y el patrón por qué no asistieron a su velorio.

Te compartimos la carta que se volvió viral:

Hola, mijo. Hoy estás de nuevo aquí en la casa, recuerdo qué un día te fuiste gritándome que querías vivir mejor, más, sin embargo, nunca vi esos lujos de los que hablabas. Estabas harto de comer siempre lo mismo, pero en el cerro comías sólo sopas instantáneas. Querías ganar mucho dinero pero los 2,000 pesos que te daban los hubieras sacado cortando limón.

Querías tener armas y mujeres pero no sabías que la sangre de las manos no se quita con agua y jabón. Hoy te tengo aquí conmigo, pero es solo un instante. Uno no se debe avergonzar de los hijos, pero creo que sí se puede describir como vergüenza, cuándo la gente te señala por ser la mujer que trajo al mundo a un ser que no se le puede llamar humano.

Quería preguntarte: ¿Dónde están tus amigos, esos que en las fiestas se amanecían contigo, los que daban la vida por ti y tu patrón? Tu ‘apá’ como tú le decías, ¿sabes si vendrá a verte?

Hoy, por fin, aprendiste la lección; ya no me gritaras más. Te veo tan tranquilo, pero creo que por dentro estás sufriendo. Qué ironía, el camino que dijiste que era el fácil resultó el más difícil para ambos.

Hoy estás otra vez en la casa, pero me duele mucho, me quema el alma porqué solo viniste a tu velorio.