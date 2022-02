¡La estaban grabando! Mujer insulta a empresa durante entrevista de trabajo. VIDEO

Una entrevista de trabajo pone nervioso a cualquiera, ¿no? Pero hay de nervios a nervios, muestra de ello es el caso de la joven Chaylene Martínez, el cual se hizo viral en las redes sociales por hablar mal de la empresa a la que pretendía entrar.

El caso de Chaylene se viralizó en la red social de videos cortos TikTok, donde se exhibió que, al no darse cuenta de cuándo comenzaría a grabarse su entrevista, la joven se explayó en sus insultos hacia las preguntas que le harían los encargados de recursos humanos.

Al inicio del video subido a la anteriormente referida plataforma virtual se ve a la mujer leer la pregunta: “¿Cuál es tu impresión de la cultura de la compañía SkyWest, y qué opinas de ella?”, a lo que ella mencionó a alguien con quien estaba conversando vía telefónica: "la pregunta es... la más estúpida y cursi que he leído en mi vida".

Fue así como empezó a practicar la respuesta a esta primera pregunta, pero Martínez seguía sin darse cuenta que estaba siendo grabada por el entrevistador de dicha compañía, por lo que acababa de echar por la borda la única oportunidad que tenía para responder la cuestión.

No obstante, no pasó mucho tiempo para que se percatara de que la "había regado", lo que se hizo perceptible cuando la sonrisa que tenía en su rostro se desdibujó y empezó a disculparse con el entrevistador por lo que había dicho previamente, al tiempo que intentaba justificarse.

"Oh no... lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba de que estaba grabando, estaba practicando, lo siento", expresó la joven.

Debido a que tomó la mayor parte del tiempo que se le dio para disculparse por haberse burlado de la pregunta, a Chaylene se le fue la oportunidad que se le había dado para ingresar a la empresa.

En otro de los videos publicados por la tiktokera, la joven se quejaba de que no lograba conseguir otro empleo, señalando que su actual jefe se había dado cuenta que estaba en busca de trabajo. El video lo tituló "¿Por qué no pensé antes en esto? que alguien me contrate antes de que me despidan".