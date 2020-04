La golfista que es tendencia en redes por jugar en la cuarentena

Estados Unidos.- La famosa golfista Paige Spiranac está practicando mucho la práctica de la puesta en cuarentena en casa.

El viernes, el presentador del podcast "Playing A Round" mostró algunos movimientos usando su tapete Perfect Practice Putting en Instagram, incluido el agarre de Warlock amigable con el escote.

"Me encanta ponerlo porque se trata de sentir y confiar", subraya el clip Spiranac. "No hay una forma correcta o incorrecta de agarrar el putter. ¡Aquí están algunos de mis favoritos! Avísame si me perdí alguno".

Cómo Paige Spiranac mantiene Instagram positivo en medio del brote de coronavirus Hasta el lunes, más de 1 millón de fanáticos han comprobado las técnicas únicas de Spiranac.

Spiranac le dijo recientemente a The Post que planeaba compartir contenido alegre con sus 2,3 millones de seguidores de Instagram en medio del brote de coronavirus. Este último video ciertamente califica.

Solo quiero seguir publicando contenido realmente bueno para las personas durante este tiempo, y tratar de ser una luz positiva para ellos porque sé lo difícil que puede ser, dijo el joven de 27 años.

Entrenamientos en vivo y consejos de golf se encuentran entre los clips que Spiranac ha compartido hasta ahora.