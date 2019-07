La película El Rey León es denunciada por supuesto maltrato animal

La reciente película de Disney, El Rey León, generó muchas criticas por usuarios de internet, donde destacan el presunto plagio de la película japonesa animada "Kimba el león blanco" y ahora por presunto maltrato animal.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter denunció en una publicación de Instagram, la cual ya fue borrada, donde señalaba que una mujer salió de la sala del cine debido a que no pudo con la forma violenta en que son tratados los animales.

En la publicación decía lo siguiente:

"Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película... Y no porque no me hayan dejado, sino porque me fue imposible ver lo que hacen. Desde pequeña soy muy animalista y el ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo. La película podrá ser la más taquillera de la historia. Pero yo le doy un 0. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que puedan decirme al respecto."

Pero lo que la espectadora no sabía es que en la película no se muestran animales de verdad, sino CGI, osea, imágenes creadas por computadora, la persona señaló que el maltrato se confundió con las imágenes realistas, ya que Disney vendió la película como un live-action.

Ante la publicación, muchos usuarios comenzaron a señalar el error de la joven, recalcando que se trata de una película animada y que no presenta leones reales, así como los demás personajes de El Rey León.

