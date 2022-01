"La raza tacaña": joven mesero recibe 100 pesos de propina por cuenta de 10 mil

La publicación del mesero se volvió viral en redes sociales, donde provocó opiniones divididas entre los usuarios, pues mientras algunos respaldaron al joven criticando la tacañería de los comensales, otros señalaron que la propina no es obligatoria en ningún restaurante, sino que en su lugar los dueños deberían pagar salarios justos a los trabajadores.

"Ahora debo 500 varos a cocina por unos weyes que sienten justo pagar 10 bolas por una cena, pero no más de 100 pesos por 4 horas de trabajo", criticó.

" Cuando veo, habían dejado CIEN pinches pesos . Por todo el servicio. Rápidamente (y bastante molesto) le comento que lo mínimo que se recomienda dejar es el 10% a lo que me responde: 'discúlpame a mí pero 1,000 pesos de propina es demasiado, te estoy dejando lo justo para mi '", escribió.

"Este fin de semana llegó una familia a cenar, de esas que te piden botellas que no están en la carta y debes estar atendiendo todo el tiempo. Total, después de más de 4 horas piden la cuenta, de la cual fueron más de 10 mil varos . La dividieron y pagaron con tarjeta", relató.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.