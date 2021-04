"La razón no entra en mi pensamiento": Esta canción hace enojar a feministas

El movimiento feminista no es un tema nuevo, tiene décadas en la lucha por conseguir los derechos que merecen por el "simple" hecho de ser personas, de ser humanas. Sin embargo la gente no siempre coincide con los ideales de algunas vertientes y lo expresan de diversas formas, una de estas es la canción "Soy feminista moderna" de Zorman, publicada el 5 de diciembre de 2016.

La pieza del youtuber español tiene una letra que menciona algunos comportamientos que, según su consideración, se encuentran en algunas feministas; sin embargo, aunque muchas pueden tomarlo como una crítica constructiva, otras han enojado una y otra vez al escucharla.

La canción inicia con la frase: "Hola amiga, soy feminista y mujer. Si eres hombre a mi grupo no puedes pertenecer", los hombres solo pueden ser aliados de mi movimiento. La empatía y la razón no entran en mi pensamiento".

Todo lo anterior, mientras el mismo Zorman porta atuendos que simulan los de algunas mujeres del movimiento feminista, incluso, lleva extensiones moradas y los vellos de las axilas pintados del mismo color.

Otra frase que llamó la atención de las colectivas de apoyo a las mujeres por estar, como muchas otras, en la línea entre la crítica y la burla, fue la siguiente: "Yo digo lo que es y no lo que no es gracioso, si no es moralmente correcto sufrirás mi acoso".

La solución a esta vida no es la educación, sino gritar a todo el mundo que yo tengo la razón", se escucha en la pieza musical.

Otro punto que es tocado entre las líneas de la canción es el tema sobre el acoso, en particular a la bien merecida libertad de las mujeres (y cualquier ser humano) a vestirse como prefiera.

Fue la siguiente frase, tal vez la que más generó controversia: "Subo fotos en pelotas sin llamar la atención, si te fijas en mis tetas eres un violador".

La anterior, y la siguiente, son solo algunas de muchas otras líneas que son enlistadas a lo largo de la pieza, con temas como la censura e irracionalidad, todo esto según la opinión de Zorman.

No importa que tus intenciones sean tóxicas o sanas, lo que importa es que pienses como se me da la gana".

