La reacción de un taxista que atropelló a tres estudiantes turistas tras devanecerse al volante

Buenos Aires. Un taxista de 74 años se desvaneció mientras conducía su vehículo, un Volkswagen Voyage, que embistió a cinco personas, entre ellas tres turistas francesas, una de ellas murió, las otras dos se encuentran hospitlizadas.

El video del accidente se hizo público horas después, en este se puede ver la reacción del taxista cuando se entera de lo ocurrido.

“¿Qué pasó. Contáme qué paso?”, pregunta el hombre desorientado a otra conductora, cuando ella le cuenta sobre el accidente, el taxista se lleva las manos a la cabeza.

“¿En serio me decís? No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó”, menciona incrédulo mientras vuelve a agachar la cabeza al ver a las víctimas tiradas en la calle.

Las tres jóvenes turistas atropelladas habían llegado a Buenos Aires hace tres meses por un programa de intercambio con la Universidad de San Andrés (UdeSA).

El pasado sábado fueron atropelladas al mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y la calle Armenia, cerca del Jardín Botánico, en la zona residencial de Palermo, cuando el taxista perdió el control del vehículo al sufrir un desvanecimiento

Lwana Bichet, de 25 años, sufrió de madrugada un paro cardiorrespiratorio en el quirófano del hospital Fernández, donde era intervenida al haber sufrido fractura de cráneo como consecuencia del impacto.

Sus amigas Clemence Rameau y Anne-Lise Celie Dumas, ambas de 23 años, sobrevivieron al accidente.

Los médicos dijeron que Clemence Rameau sufre varias contusiones pero se encuentra consciente, mientras Anne-Lise Celie Dumas presenta traumatismo craneal y fractura de pelvis, por lo que seguirá ingresada al menos hasta que recupere la conciencia.

Los oficiales mencionaron que el taxista sufrió un infarto agudo de miocardio, mientras que expertos en salud, afirmaron que “está estable, con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa”.

Las autoridades mencionaron que investigan si hay alguna conducta reprochable atribuible al canductor, como tener alguna patología conocida y no estar bien atendida.