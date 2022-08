¡La tóxica! Joven le paga a ladrón para robarle el celular al novio y descubra si le era infiel

En redes sociales han circulado muchas historias de cómo algunas personas han recurrido a múltiples formas de descubrir si su pareja le es infiel. Algunos le piden a los amigos que stalkeen al novio e incluso hasta crean cuentas para espiar a su esposo o esposa.

Pero en esta ocasión, te contamos la forma extrema o “tóxica”, que una chica decidió emprender para descubrir si su novio la engañaba. De esta manera, nada más y nada menos contrató a un presunto ladrón para que le robara el celular a su pareja y así pudiera descubrir la verdad.

La historia se hizo viral a través de la cuenta de TikTok de la joven en donde escribió lo siguiente:

“Cuando me acuerdo que le pague a un asaltante para robarle el cel a mi novio, porque quería ver si me era infiel, lo terminé de revisar y se lo di”.

Según explicó la chica, cuando el asaltante le entregó el celular robado, ella lo revisó y halló la prueba contundente: sí encontró infidelidad.

“Lo terminé de verificar, empecé a llorar y se lo di al ladrón"

En la descripción de Tik Tok llamó la atención que la joven contó que presuntamente el asaltante le entregó la mitad del dinero que le dieron por el celular, como premio de consolación.

“Después cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero, porque efectivamente sí me ponía los cuernos”, contó la mujer.

Ante lo revelado, la joven recibió toda clase de comentarios y reacciones. "No me des ideas", "Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio", "No les creo nada de lo que dicen en TikTok", le dijeron algunas personas a la joven por su peculiar forma de investigar una infidelidad.

Hasta hace unas horas el video seguía haciéndose viral, pero al parecer la aplicación o la usuaria ya bajó el material, ya que en la cuenta dice que no está disponible.

Foto: Tik Tok

Todos o casi todos seguramente han buscado información para saber si su pareja los está siendo infiel, pero ¿Cúál es tu opinión sobre las medidas que tomó está joven para saber la verdad?