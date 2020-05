La triste historia del hombre que logró conquistar "Americás Got Talent"

EEUU.- La historia de Archie William ha comenzado a recorrer el mundo luego de que lograra conquistar "America´s Got Talent" con su magistral presentación.

El hombre originario de Luisiana, Estados Unidos, comentó en el programa que fue encarcelado injustamaente en el año de 1982 por haber abusado y asesinado a una mujer blanca, un crimen que no cometió.

William, sostuvo que era inocente y no cometió ese delito, pero aún con la falta de pruebas lo arrestaron de igual manera.

Siendo un chico negro pobre, no tenía la capacidad económica de luchar contra el estado de Luisiana"

Desafortunadamente, el hombre fue encarcelado, pero 1990, el Proyecto Inocencia (Innocence Project), una organización dedicada ofrecer ayuda a los condenados injustamente en EEUU, asumió su caso.

Pasó 37 años tras las rejas, hasta que en 2019, se logró demostrar su inocencia luego de someterse a un nuevo sistema de evidencia basado en als huellas digitales. William, era inocente.

Su paso por America´s Got Talent

Durante el programa estadounidense, William, comentó que mientras se encontraba en prisión acostumbraba a cantar para superar las dificultades y conseguir paz.

Confesó que muchas veces miró el programa desde su celda y soñaba poder algún día pisar el escenario.

En su participación, el hombre interpretó ,'Don't Let the Sun Go Down on Me', de Elton John, lo cual provocó la ovación por parte del publico, incluso los jueces no pudieron contener las lágrimas.

Por si fuera poco, el propio Elton John, compartió la historia de William en su cuenta de Twitter.

El coraje y el perdón demostrado por él es verdaderamente inspirador", expreso.

