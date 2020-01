La verdad detrás de la foto de "madre e hijo repartiendo comida a pie"

Ciudad de México.- Después de que se hizo viral la foto de “madre e hijo repartiendo comida a pie”, uno de los usuarios de las redes sociales emprendió una búsqueda para localizarlos y ofrecerles apoyo. Gracias a esta acción se pudo identificar a la mujer que aparece en la imagen y revela la verdad de la misma.

La publicación original fue hecha el viernes 17 de enero por un usuario, identificado como Alan Calderón. Al dia siguiente Dennise Dunn Romero volvió a publicar la misma imagen con la finalidad de localizar a los protagonistas y ofrecerles apoyo.

Al poco tiempo apareció Nancy Os, como se hace llamar en las redes sociales, quien fue etiquetada en dichas publicaciones por amigos que la identificaron como la mujer de la foto.

Nancy, reveló que el menor que aparece tomando su mano no es su hijo, sino su sobrino a quien cuida de vez en cuento mientras trabaja. También reveló ser madre de una niña y, como la imagen lo muestra, ser repartidora de Uber Eats.

“Hola soy yo la de la foto y pues que lastima que juzguen sin saber les cuento un poco él es mi sobrino a veces lo cuido como es ese caso y a veces me llevo a mi hija los voy turnando CASI MÁS LOS FINES DE SEMANA, PERO PORQUE ES MUCHO RIESGO TANTO PARA ELLOS COMO PARA MÍ !!!!”, afirmó la mujer.

Además de madre, tía y trabajadora, promueve el respeto hacia los anímales y es enemiga del maltrato hacia los perros. Mediante las redes sociales promueve la generación de conciencia y sensibilidad hacia esta problemática.

Respuesta

Una vez que Nancy fue identificada Dennise Dunn se puso en contacto con ella para regalarle una bicicleta. Sin embargo esto no fue posible, debido a que otra persona se le adelantó y le dio algo mejor.

“…hoy un chico que le llamaremos “Arturo” ha cambiado para mejor mis planes de la bicicleta para Nancy ya que él le regalará una MOTO y eso es mucho mejor para ella, soy una fiel creyente de la empatía y solo me resta decirles a cada uno de ustedes que las redes sociales me han sorprendido y que Dios padre les regrese las bendiciones que me mandan sin siquiera conocerme (sic)”, concluyó.