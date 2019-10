Ladrón roba una bici y luego la regresa con una nota de perdón

Argentina.- Un ladrón robó una bicicleta pero al ver que la persona afectada lo dio a conocer en las redes sociales, la regresó con una carta.

Una mujer publicó en las redes que fue víctima de la delincuencia y que le habían robado su bicicleta, por lo que pedía ayuda para recuperarla.

La joven fémina subió una fotografía de su unidad ligera a Facebook y escribió: "Me sacaron de mi casa la bicicleta, si alguien sabe algo por favor me avisa cualquier informació que tengan. Si puede compartir también me ayudarían. Desde ya muchas gracias"

Tras compartirse la publicación en repetidas veces se volvió viral y al parecer llegó a los ojos del ladrón, quien se estima que sintió remordimiento y optó por regresar la bici.

La víctima reveló que un horas después de su publicación en las red social le tocaron la puerta y estaba, y al salir haber quien era, estaba su bicicleta junto con una nota que decía, "Hola. Disculpa. No volverá a pasar. Era por necesidad. Gracias"

A lo que ella le contesta, "Te perdono de todo corazón y agradezco que me hayas devuelto la bici. Pido a Dios que te bendiga y puedas dejarte ayudar".